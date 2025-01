14 milioni di euro in cantiere a Fossacesia

Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, l'Assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani e il Responsabile del Settore Tecnico del Comune, ingegner Nico Priori, hanno fatto il punto della situazione sulle principali opere pubbliche in corso nella città, per un importo complessivo di 14 milioni di euro. L'incontro ha evidenziato lo stato avanzato di diversi cantieri e le criticità che stanno influenzando alcuni progetti.

Lavori contro il rischio idrogeologico e viabilità:

Tra i lavori più significativi, ci sono gli interventi per la messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico nel centro abitato di Via Bonavia, per i quali la Regione ha concesso l'utilizzo delle economie di gara pari a 115.067 euro. La proroga dei lavori fino al 2025 è stata accordata, e si attende ora la risoluzione contrattuale con la ditta per la ripresa dei lavori. Proseguono anche gli interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale esterna (1.089.000 euro), tra cui il ponticello di Via Vecchia San Vito, il versante in frana di Via Colle Minazzo e la sistemazione di altre strade cruciali come via Levante e via Vecchia Fonticelli.

Opere scolastiche e sociali:

Importanti progressi sono stati fatti anche nei lavori relativi agli edifici scolastici. È stato completato il rifacimento del tetto della Scuola dell'Infanzia nel Villaggio degli Studi di San Giovanni in Venere e della palestra scolastica in Via Primo Maggio. Inoltre, è in corso la costruzione dell'Asilo Nido comunale, per un importo di 923.997 euro, con la ditta Gi.Do.Gi. incaricata di riprendere i lavori dopo gli accertamenti archeologici sugli scavi. Un altro progetto fondamentale è la creazione di un nuovo Centro Polifunzionale per le Famiglie (2.267.464 euro) presso l'ex scuola materna di Via XXV Aprile, con la ditta Tenaglia che ha già iniziato i lavori sulla struttura in cemento armato. Per la realizzazione della nuova palestra scolastica nel Villaggio degli Studi, in viale San Giovanni in Venere, (2 milioni di euro) il Comune ha ricevuto nei giorni scorsi l'autorizzazione del MIUR per lo scorrimento della graduatoria, che consente di aggiudicare alla seconda classificata delle imprese partecipanti l'esecuzione dell'opera, poiché la prima aveva rinunciato.

Riqualificazione della Torre per la Città e del serbatoio idrico:

La riqualificazione della Torre per la Città, un antico serbatoio idrico in Via Lanciano, è stata progettata per 1.272.000 euro. La ditta incaricata dovrà demolire la parte alta del serbatoio per trasformarlo in un elemento di valore per la città. Occorre superare ulteriori problemi con alcuni privati per la cessione di un terreno per il parcheggio.

Protezione e difesa della costa:

In tema di difesa della costa, il Comune ha ottenuto 2 milioni di euro per i lavori di manutenzione, riparazione e rifioritura delle scogliere, con interventi che vanno dal Cavalluccio fino alla spiaggia antistante la vecchia stazione ferroviaria e altri lavori previsti vicino al porto turistico della Darsena. Parallelamente, è in corso anche un importante progetto della Provincia di Chieti per proteggere la via verde della Costa dei Trabocchi, con un finanziamento di 1.000.000 euro.

Opere idrauliche e messa in sicurezza del territorio:

In primavera prenderanno avvio anche i lavori di messa in sicurezza del reticolo idrografico minore dei canali di raccolta delle acque in diverse vie del comune, con un importo di 1.284.000 euro. Sono stati aggiudicati anche i lavori di sistemazione idraulica di Via Santa Lucia, per un valore di 226.000 euro, che vedranno l'inizio dei lavori a partire da febbraio.

Efficientamento energetico e nuove infrastrutture:

In tema di efficientamento energetico, è iniziato il rifacimento della pubblica illuminazione in Via Gino Bartali sul lungomare (70.000 euro). Inoltre, il Comune sta preparando un progetto per la messa in sicurezza dei marciapiedi di Viale San Giovanni in Venere (2 milioni di euro), con l'obbligo di avviare i lavori entro il 2025.

Il Parco della Gentilezza e altri interventi urbani:

A completamento, il nuovo Parco urbano intitolato "Parco della Gentilezza" tra Via Bachelet e Piazzale L'Aquila, realizzato con un investimento di 117.800 euro, con la partecipazione di una parte dei fondi di bilancio del Comune, è pronto ad essere inaugurato, con l'unico intervento residuo legato all'abbattimento delle barriere architettoniche all'ingresso del marciapiede.

Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha commentato: "Questi interventi rappresentano un importante passo avanti per la nostra città, non solo per la messa in sicurezza del territorio, ma anche per la crescita e lo sviluppo infrastrutturale di Fossacesia. L'impegno dell'Amministrazione è costante e ci permette di guardare al futuro con fiducia, investendo in progetti che miglioreranno la qualità della vita per tutti i nostri cittadini".

L'Assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani ha aggiunto: "Abbiamo in cantiere opere che daranno un grande impulso alla nostra comunità. La collaborazione con le imprese e la costante attenzione alla gestione dei fondi ci permettono di realizzare progetti ambiziosi che sono fondamentali per il nostro territorio".

Tutte queste opere, fondamentali per il rilancio e la sicurezza del territorio di Fossacesia, sono state finanziate dallo Stato e dalla Regione, "grazie all'impegno ed alla capacità dell'Amministrazione Comunale che guido- ha aggiunto il sindaco Di Giuseppantonio- sempre attenta ai bandi pubblici, che hanno consentito di avviare e portare avanti numerosi progetti infrastrutturali sul nostro territorio, a beneficio della collettività e dello sviluppo sostenibile e concreto dell'intero territorio della mia città. Altri progetti sono in attesa dei finanziamenti."