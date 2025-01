Operazioni antidroga dei Carabinieri: sequestri, denunce e una segnalazione per uso personale

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lanciano ha condotto un’importante operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione dei reati. L’attività, che ha visto il coinvolgimento delle Stazioni Carabinieri limitrofe e il supporto di un’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili di Chieti, ha incluso controlli mirati presso le principali arterie stradali del territorio, oltre a numerose perquisizioni domiciliari e veicolari.

In particolare, le perquisizioni effettuate presso due abitazioni hanno permesso di rinvenire e sequestrare 43 grammi di cocaina, non ancora suddivisa in dosi, e due bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente. I Carabinieri hanno denunciato un uomo di 34 anni e una donna di 33 anni, entrambi residenti a Lanciano, all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90, relativo alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel corso dell’operazione, un 28enne residente a Lanciano è stato trovato in possesso di 1,8 grammi di hashish durante un controllo. Il giovane è stato segnalato al Prefetto di Chieti ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti.

La droga sequestrata sarà inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti per determinare la quantità esatta del principio attivo. Successivamente sarà depositata presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Lanciano a disposizione della locale Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, il cui incremento è stato disposto dalla Prefettura di Chieti nel corso del C.P.O.S. tenutosi a Lanciano lo scorso 18.12.2024 alla presenza dei sindaci dei Comuni del Frentano.