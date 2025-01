Giubileo della Speranza: i 4 luoghi giubilari dell'Arcidiocesi di Lanciano-Ortona

Con l’apertura simbolica della porta del Centro di ascolto Caritas di Ortona e con la successiva benedizione, sabato scorso, l’arcivescovo Emidio Cipollone ha concluso le celebrazioni legate all’apertura dei luoghi giubilari scelti nella diocesi di Lanciano- Ortona.

Sono 4 i luoghi: le Cattedrali della Madonna del Ponte a Lanciano e San Tommaso Apostolo ad Ortona e poi i due centri Caritas di Lanciano (via Santa Maria Maggiore,1)

e Ortona (largo Riccardi).

“Sono 4 i luoghi giubilari che ha aperto la diocesi in cui conoscere, accogliere e fare esperienza della Misericordia di Dio”, spiega monsignor Cipollone. “La porta della cattedrale della Madonna del Ponte a Lanciano, quella della concattedrale di San Tommaso Apostolo a Ortona poi, come il Papa ha scelto un carcere come luogo di speranza, noi abbiamo scelto le porte della Caritas diocesana di Lanciano e del Centro di ascolto Caritas di Ortona per dare voce ai poveri, agli emarginati, valore agli atti di carità perché anche il gesto più piccolo può diventare seme di speranza. Una volta si diceva “lucrare l’indulgenza”, sembrava l’acquisto del perdono invece è un dono gratuito che il Signore concede sempre a tutti, ovunque e in modo speciale in questi luoghi che facilitano chi non può recarsi fisicamente a Roma.

Attraversando con consapevolezza e responsabilità queste porte, potremo fare esperienza della misericordia di Dio, del suo perdono, della sua tenerezza e diventare pellegrini, annunciatori e testimoni di speranza”.

Nei giorni scorsi monsignor Cipollone ha firmato un decreto in cui sono indicate le quattro porte giubilari aperte per tutta la durata dell'anno santo, dal 29 dicembre 2024 fino al 28 dicembre 2025 (chiusura), in cui sarà concessa ai fedeli che vi vanno in visita l'indulgenza plenaria. Indicate le condizioni per l’indulgenza come ad esempio la preghiera secondo le intenzioni del Papa, la confessione e la comunione eucaristica.



Per quanto riguarda infine i pellegrinaggi a Roma sono due quelli diocesani: uno a maggio e uno ad ottobre con date da definire. Poi ogni associazione, parrocchia o zona pastorale può organizzare autonomamente pellegrinaggi e iniziative legate all’anno santo, come ad esempio nella cattedrale della Madonna del Ponte che in occasione del giubileo del Mondo della Comunicazione giovedì 23 gennaio, alle 18.30, organizzerà un incontro di preparazione e poi domenica 26 gennaio alle 18 la santa messa celebrata dal parroco don Milton dedicata agli operatori della comunicazione in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.