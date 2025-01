Quattro denunce per ricettazione e detenzione di materiale da scasso

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chieti hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “ricettazione” quattro soggetti maggiorenni, di nazionalità georgiana, poiché trovati in possesso di numerosi profumi, verosimilmente oggetto di furto. I medesimi devono rispondere altresì del reato di detenzione di oggetti atti allo scasso, quali grimaldelli e chiavi alterate per serrature blindate.

In particolare, nella serata di ieri, i Carabinieri, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, in via Marvin Gelber di Chieti Scalo, sottoponevano a controllo un’autovettura Mercedes di colore nero con a bordo i quattro individui. Tenuto conto dell’atteggiamento nervo assunto dagli occupanti il veicolo, si procedeva ad una perquisizione personale e locale ad esito della quale venivano rinvenute due borse schermate con all’interno numerosi profumi griffati del valore complessivo di 1000 euro circa, oltre a diverse chiavi e grimaldelli, solitamente utilizzate per i furti in abitazione. Nell’immediatezza, si appura che le borse, di fattura artigianale, erano in grado di schermare ed eludere i sistemi di antifurto installati all’uscita delle attività commerciali. Sono ancora in corso accertamenti volti ad individuare l’esercizio commerciale in cui i prodotti sono stati rubati. Inoltre, al termine degli accertamenti, uno dei cittadini georgiani è stato accompagnato presso il CPR di Bari, tenuto conto del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale pendente a suo carico. L’attività si inserisce a pieno titolo nei continui e costanti sforzi dell’Arma locale nel prevenire i fenomeni dei furti e delle truffe nei confronti degli anziani, per le quali si raccomanda sempre di contattare tempestivamente il 112.