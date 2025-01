Pubblicato l'avviso pubblico per l’accesso ai benefici degli interventi regionali per la “vita indipendente”

Base fondamentale di ogni progetto di "vita indipendente" è l'assunzione di un’assistente personale mediante la stipula di un contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa. I progetti di “vita indipendente”, in quanto finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale, non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell’attività di assistenza tutelare, tanto meno come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica o riabilitativa.