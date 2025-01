Nuove stabilizzazioni nella Asl Lanciano Vasto Chieti

Lavoro stabile per altre 34 figure professionali alla Asl Lanciano Vasto Chieti. Un nuovo impulso alle politiche aziendali tese a ridurre il precariato arriva dall’avviso pubblicato in data odierna che apre alla stabilizzazione di 25 operatori socio sanitari, 5 dirigenti sanitari, di cui 2 medici e 3 veterinari, 1 psicologo, 1 odontoiatra, oltre a 1 sociologo e 1 tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria.

Alla procedura possono partecipare gli operatori che hanno maturato, alla data del 31 dicembre 2024, i requisiti essenziali: aver prestato 18 mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale, dei quali un minimo di 6 siano stati svolti presso la Asl che ha emanato il bando, in questo caso Chieti.

La stabilizzazione interessa in modo particolare la categoria degli Oss, le cui rivendicazioni in passato avevano avuto toni molto accesi, sui quali avevano avuto scarso effetto le rassicurazioni della Direzione aziendale: “Non era stato dato valore alle mie parole circa la volontà di portare avanti una nuova procedura in linea con il Piano dei fabbisogni una volta approvato dalla Regione - puntualizza il Direttore generale della Asl Thomas Schael - ma tenere fede agli impegni è per me un principio irrinunciabile. L’avviso emanato ne è la prova, perché non mi è stato sollecitato, né ho ricevuto pressioni: mantengo la promessa ora che le condizioni consentono di stabilizzare altro personale, anche gli Oss ai quali non era stato rinnovato il contratto a tempo determinato per via delle assunzioni fatte attraverso la graduatoria di concorso. La nostra Asl ha dimostrato un impegno forte e convinto nel contrasto al lavoro precario, e i numeri lo confermano: abbiamo stabilizzato oltre 600 lavoratori, che rappresentano il 15 per cento del totale del personale in servizio”.

Nel bando sono specificati i criteri per l’ammissione di tutti i profili , ed è stato pubblicato sul sito web della Asl, scaricabile al seguente link: https://documentale.asl2abruzzo.it/AlboOnline/dettaglioAlbo/3609270

Le domande dovranno pervenire tramite posta certificata entro il prossimo 27 gennaio.