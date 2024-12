Pazienti oncologici: prorogati i termini istanze per protesi tricologiche

In riferimento alle disposizioni attuative della legge regionale nr. 28/2021 a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, l'assessore alla Sanità, Nicoletta Verí comunica che è stato prorogato il termine di presentazione delle domande al 31 gennaio 2025.

"Si tratta di una proroga importante per consentire a tutte le persone interessate di avere il tempo a disposizione per presentare le domande ed evitare che una parte della platea degli aventi diritto non faccia in tempo ad esercitare un proprio diritto", ha commentato l'assessore Verí.