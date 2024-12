Alpinisti morti, funerali il 2 gennaio nel Riminese

Si terranno il 2 gennaio a Santarcangelo di Romagna (Rimini), loro città di origine, i funerali dei due alpinisti trovato morti sul Gran Sasso, Luca Perazzini e Cristian Gualdi. Le cerimonie sono previste in due chiese distinte: alla Collegiata della città e nella parrocchia di San Vito. In loro ricordo, poi, Comune, commercianti e pro loco hanno organizzato un momento di raccoglimento collettivo per lunedì 30 dicembre.

A partire dalle ore 18, due file di candele verranno accese lungo la scalinata della centrale via Saffi, mentre i negozi del centro accenderanno anch'essi una luce alla propria vetrina. Gli stessi cittadini santarcangiolesi sono stati invitati a fare lo stesso sul davanzale della propria finestra.