Danni per il maltempo: Fossacesia chiederÃ  intervento urgente alla Regione per evitare che la spiaggia scompaia

Il maltempo che ha colpito anche Fossacesia ha causato diversi problemi in vari punti del territorio. Il forte vento, con punte da burrasca, ha provocato il cedimento di 3 pali della Tim lungo la strada via Donato Iezzi, che collega la stazione ferroviaria. Inoltre, si sono registrati alberi abbattuti in alcune strade comunali e provinciali.

Critica la situazione della strada provinciale Viale San Giovanni in Venere, dove è stato necessario chiudere il traffico per motivi di sicurezza. Alcuni rami degli alberi sono caduti, mentre altri, a causa del forte vento, rischiavano di cadere causando ulteriori pericoli.

L' ingegnere Nico Priori, responsabile del Settore Tecnico del Comune, il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, gli assessori, Umberto Petrosemolo e Danilo Petragnani, coordinano gli interventi per affrontare le problematiche causate dal maltempo.

Il mare in tempesta, un evento di forza straordinaria, ha causato danni lungo la costa, inghiottendo altri tratti di spiaggia, soprattutto nella parte sud di Fossacesia. A tal proposito, il sindaco Di Giuseppantonio ha annunciato che farà immediatamente un'ulteriore segnalazione alla Regione Abruzzo per richiedere interventi urgenti, finanziamenti e verifiche, al fine di prevenire ulteriori danni e per evitare che la spiaggia, già ridotta a causa della forza del mare negli ultimi anni, scompaia completamente, in particolare nella parte sud.