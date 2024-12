Bando per le concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo

Scadranno il prossimo 13 gennaio 2025, alle ore 12, la presentazione delle domande per il rilascio di Concessioni Demaniali Marittime a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza per la stagione balneare 2025. Sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.org) gli interessati prendere visione del bando e delle planimetrie interessate alle concessioni.

Le proposte per le assegnazioni delle autorizzazioni che, come avvenuto nel passato hanno rispettato i requisiti di trasparenza, dovranno essere inoltrate al Responsabile del Settore 3° Urbanistica ed Edilizia e dovranno pervenire, pena l'esclusione, all'indirizzo Comune di Fossacesia, Via Marina n. 18 – 66022 Fossacesia nella data fissata, a mezzo del servizio postale o mediante consegna a mano al protocollo generale del Comune, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal richiedente, indicante oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura "Contiene richiesta concessione demaniale marittima a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza", ovvero tramite invio telematico di documento digitalmente firmato, presso il recapito P.E.C. del Comune di Fossacesia, all'indirizzo: comune@pec.fossacesia.org entro la data di scadenza. L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 16 gennaio 2025 alle ore 10,00 presso gli uffici comunali, nella sede Municipale.

Sarà l'ultimo anno per gli stagionali poiché il Consiglio Comunale ha adottato la variante al Piano Demaniale che prevede le concessioni pluriennali. Il Comune ha ricevuto, nelle scorse settimane il parere della Regione Abruzzo e si è in attesa di quello definitivo della Soprintendenza.