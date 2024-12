Provincia di Chieti, conclusa selezione idonei istruttore amministrativo contabile

Si è conclusa la procedura selettiva pubblica per la formazione di un elenco di idonei per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile, organizzata dalla Provincia di Chieti nei giorni di giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. Su 201 presenti alla selezione, 113 sono risultati idonei (56%).

La commissione della procedura concorsuale, che si è svolta nell'aula magna dell'istituto scolastico Galiani di Chieti, è stata presieduta dal segretario generale del Comune di Atessa, Floriana Tambasco e composta dai componenti esperti Sabrina Trovarelli e Fabio Di Crescenzo e dal segretario di commissione Roberto Vinciguerra.

"Ringrazio gli uffici provinciali, la polizia provinciale e la commissione esaminatrice, presieduta dal Segretario Generale del Comune di Atessa Floriana Tambasco, per la professionalità e l'efficienza dimostrate durante tutte le fasi della selezione. Questo risultato è frutto di un lavoro organizzativo impeccabile, che consente di mettere a disposizione degli enti locali che hanno aderito - o che aderiranno - alla convenzione con la Provincia di Chieti un ulteriore elenco di idonei che consentirà di procedere all'interpello e ad una successiva prova del concorso, che sarà organizzata dall'ente interessato per l'assunzione a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, nel profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile. Si tratta di un sistema di selezione innovativo che facilita le procedure per gli enti locali, soprattutto per quelli di medie e piccole dimensioni che altrimenti dovrebbero sopportare costi ingenti per organizzare e gestire questi concorsi", dichiara il presidente della Provincia Francesco Menna.