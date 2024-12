In Abruzzo in sei mesi non si hanno piÃ¹ notizie di oltre cento persone

«911 le persone mai ritrovate in Abruzzo dal 1974, ad oggi però il numero supera di gran lunga i 1000 – è il bilancio pubblicato dall’associazione Penelope Abruzzo in occasione della Giornata Nazionale dedicata alle persone scomparse - nella nostra Regione dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 abbiamo i seguenti dati: 245 denunce di scomparsa, 123 le persone trovate, 122 le persone da trovare, 2 le persone decedute».

«Le statistiche, secondo il report che semestralmente ci comunica l’ufficio del Commissario Straordinario di Governo per le Persone scomparse, evidenzia che circa il 50% delle denunce di allontanamento, si conclude con esito positivo – sottolinea Alessia Natali, la presidente di Penelope Abruzzo - Ma dove finisce il restante 50%? Nella terra del nulla. Un mondo sospeso per loro e soprattutto per i famigliari ed amici degli scomparsi. Un mondo fatto di stanze congelate, dove i famigliari lasciano tutto così come è stato lasciato dalla persona che non ha più fatto ritorno. Un mondo fatto di ricerca olfattiva sugli indumenti, pur di sentirne la presenza. Un mondo fatto di speranza, la speranza di veder aprirsi quella porta o di ricevere quella chiamata, anche brutta, purché si riesca ad avere una risposta».

Tra le persone scomparse in Abruzzo ci sono Philippe Pomone, scomparso da Atessa a fine maggio, Italo Basilisco scomparso da Villa Celiera il 24 settembre, Marco Benso scomparso da Rocca di Cambio il 29 luglio, Giorgio Lanciotti scomparso da Prati di Tivo il 21 settembre e Rudy Cavazza scomparso da Spoltore il 6 dicembre.

Durante le ricerche di Rudy Cavazza a Cappelle sul Tavo Alessia Natali si è imbattuta in un ragazzo. «Ha visibilmente bisogno di aiuto, è spaesato, non parla. Ha provato a mormorare qualche parola ma non mi sembra italiano – ha raccontato Natali - Alto circa 175/180 cm corporatura robusta e pelle olivastra. Anni più o meno 30/40».

«Ho chiamato i carabinieri e mi è stato detto che il giorno precedente era ad Elice. Hanno chiamato il 118 ma ha rifiutato una visita. Non hanno ritenuto opportuno fare un ASO, ma comunque resta di fatto che ha bisogno di aiuto. Zigzagava tra le macchine in corsa. pericoloso per lui stesso e per gli altri» prosegue il racconto della presidente di Penelope Abruzzo che ha lanciato un appello a chiunque può avere notizie della provenienza, lo conosce o sa se qualcuno lo sta cercando.