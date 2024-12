Servizi Cup, diffida della Asl al nuovo gestore: "Non mantiene gli impegni"

Una diffida al nuovo operatore economico affidatario dell’appalto Cup affinché rispetti impegni e accordi presi e faccia partire il servizio.

E’ quanto è stato comunicato dal Direttore Amministrativo della Asl Lanciano Vasto Chieti Giampaolo Grippa ai rappresentanti sindacali dei lavoratori che ha incontrato a conclusione della manifestazione di protesta inscenata davanti al Cup dell’Ospedale di Chieti.

Nel corso della riunione, che si è svolta in un clima di massima trasparenza alla presenza del Direttore f.f. del Provveditorato Antonio Di Sciascio, è stata ribadita la posizione dell’Azienda, mai rivista, che aveva concordato con la Consortile Cup Abruzzo i termini dell’accordo, con una redistribuzione delle ore accolta dalla stessa con l’impegno di riassorbire tutti i lavoratori attualmente impiegati nei servizi di prenotazione.

“Da parte nostra non c’è stato alcun passo indietro - ha detto Grippa - ma non possiamo dire la stessa cosa da parte dell’operatore economico, sia nei confronti dell’Azienda, visto che il servizio non è ancora partito, che dei lavoratori, rispetto ai quali i nostri accordi erano diversi da quelli espressi ora. Siamo pronti anche a chiedere l’intervento di AreaCom che ha provveduto al bando di gara e all’aggiudicazione dell’appalto”.