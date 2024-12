Giornata del Microchip gratuito a Paglieta

Il Comune di Paglieta, in collaborazione con la ASL Lanciano – Vasto – Chieti U. O. C. Sanità Animale, promuove una campagna di sensibilizzazione per la registrazione all'anagrafe canina regionale. L'iniziativa, denominata "La Giornata del Microchip gratuito", è rivolta esclusivamente ai residenti del Comune e si terrà sabato14 dicembre, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso lo Stadio comunale di Via San Canziano.

Il Sindaco Ernesto Graziani dichiara: «Questa giornata rappresenta un'importante occasione per ribadire l'obbligo e l'importanza dell'applicazione del microchip ai nostri amici a quattro zampe. Questo semplice gesto tutela gli animali, permettendo di ritrovarli in caso di smarrimento, e aiuta a combattere il fenomeno del randagismo, un problema che ha implicazioni sia per il benessere degli animali che per la sicurezza delle persone. È un atto di responsabilità che ogni proprietario deve compiere».

Per partecipare, i proprietari dei cani devono portare con sé un documento d'identità valido e il codice fiscale. È gradita la prenotazione scrivendo a polizia.locale@comune.paglieta.ch.it o telefonando al numero 0872 80821 –Ufficio Polizia Locale di Paglieta