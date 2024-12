Strage nazista di Pietransieri, condannata la Germania

Dopo quella arrivata per la strage di Civitella, in Toscana, una nuova sentenza condanna la Germania a pagare il conto per le vittime delle stragi naziste: arriva dai giudici dell'Aquila per la strage di Pietransieri a Roccaraso.

A pagare materialmente però, anche in questo caso, sarà lo Stato italiano in virtù dell'accordo tra l'Italia e la Repubblica Federale che risale al 1962.

Intesa ripresa dal fondo Pnrr istituito nel 2022 dal Governo italiano.

La prima sentenza, dello scorso 4 dicembre, riguarda la strage in provincia di Arezzo avvenuta il 29 giugno 1944 che contò la morte di 244 persone, tra bambini, donne, anziani e uomini. Dopo quasi venti anni dall'inizio dell'iter giudiziario, è arrivato agli eredi l'indennizzo per la morte di Metello Ricciarini, una delle vittime dell'eccidio. Il pagamento di circa 800mila euro, da parte del Ministero delle Finanze, attraverso il Fondo, così come stabilito nel 2006 dalla sentenza del Tribunale Militare di La Spezia, è arrivata 80 anni dopo quella tragedia. La battaglia giudiziaria era stata intrapresa nel 2005 dall'avvocato, Roberto Alboni, parente di Ricciarini.

A distanza di pochi giorni la Corte d'Appello dell'Aquila si è espressa su un'altra strage, quella di Pietransieri, la piccola frazione di Roccaraso in Abruzzo dove, il 21 novembre 1943, 128 civili, inermi e indifesi, tra cui 34 bambini con meno di 10 anni erano stati trucidati a Limmari. La sentenza della Corte all'Aquila ha chiuso la lunga trafila giudiziaria che era partita nel 2017 quando il Tribunale di Sulmona aveva condannato la Germania al risarcimento di 1 milione e 600 mila euro nei confronti del Comune di Roccaraso e di circa 5 milioni da versare agli eredi delle vittime dell'eccidio. Trenta dei 128 eredi erano rimasti fuori dal giro dei risarcimenti.

La Corte d'Appello torna sui propri passi, dopo la decisione da parte della Cassazione. Le richieste di risarcimento potranno essere evase anche in maniera individuale, secondo quanto sentenziato dai giudici. I risarcimenti salgono così a 15 milioni di euro, considerando anche le sentenze precedenti.

"Il particolare momento storico post bellico - si legge nella sentenza pronunciata questa mattina - (ove vi era una diffusa condizione di povertà) ed il peculiare contesto sociale (le vittime, pastori e contadini, appartenevano ad un piccolo abitato). Questi ultimi aspetti sono da ritenersi senz'altro rafforzativi dei normali rapporti di solidarietà familiare". Con la sentenza definitiva, ora i parenti delle vittime possono battere cassa.

