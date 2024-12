Al via i bandi per la micro-forestazione urbana nei Comuni partner del progetto Life+ A_GreeNet

Nell’ambito del progetto europeo Life+ A_GreeNet, co-finanziato dall'UE, prende avvio un’importante iniziativa volta a promuovere interventi di micro-forestazione nei territori di Ancona, Pescara, San Benedetto del Tronto, nell’area della ATS Città della Costa e nella Regione Abruzzo. A partire da gennaio 2025, sarà possibile presentare le domande per accedere ai bandi a sportello dedicati, che mettono a disposizione un totale di 300.000 euro per progetti di forestazione urbana.

Questa azione, frutto di un percorso di capacity building che ha coinvolto gli enti partner del progetto, si propone di sostenere la creazione di nuove aree verdi, la riqualificazione di quelle esistenti e il restauro di patrimonio arboreo monumentale. Ogni Comune e l’ATS Città della Costa avranno a disposizione 50.000 euro, mentre la Regione Abruzzo ne destinerà 100.000. Questi fondi saranno impiegati per promuovere interventi che coniugano sostenibilità ambientale e il coinvolgimento delle comunità locali, in linea con gli obiettivi strategici del progetto Life+ A_GreeNet.

I bandi sono rivolti a un ampio ventaglio di beneficiari, tra cui Enti Parco, soggetti del terzo settore, operatori economici e stakeholder locali, che potranno presentare progetti co-finanziati per il miglioramento del verde urbano. In particolare, i progetti potranno riguardare la creazione di nuove micro-foreste in aree pubbliche e private, la riqualificazione di parchi, pinete costiere e ville storiche, la creazione di orti urbani e giardini tematici e l’attivazione di percorsi di collaborazione con scuole, vivai e soggetti privati per la gestione delle aree verdi. Particolare attenzione sarà data a progetti che includano attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale.

Il bando è stato pubblicato entro il 30 novembre 2024 e le domande potranno essere presentate a partire da gennaio 2025. Gli sportelli resteranno aperti fino a giugno 2025, salvo esaurimento delle risorse. Al fine di promuovere l’iniziativa, sono in programma diversi InfoDay: il Comune di Pescara ospiterà un incontro in presenza e online il 12 dicembre 2024, alle ore 10:30 presso la sala Tosti dell’Aurum (Largo Gardone Riviera, Pescara), mentre San Benedetto del Tronto organizzerà un incontro online il 20 dicembre alle ore 15:30 in modalità mista (presenza e online). Per Ancona l'infoday sará interamente on-line e si svolgerà il 19 dicembre alle ore 15.30.

L’infoday della Regione Abruzzo si terrà nel mese di gennaio. “L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per i nostri territori - ha dichiarato Arch. Laura Antosa, RUP del Team Manager della Regione Abruzzo, partner capofila di progetto - Gli interventi di micro-forestazione non solo migliorano l’ambiente urbano, ma offrono benefici significativi per la biodiversità, il clima e la qualità della vita”. Il progetto europeo Life+ A_GreeNet, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma LIFE, ha l’obiettivo di rendere le città della costa del Medio Adriatico più resilienti al cambiamento climatico attraverso vari interventi: il recupero dei suoli, la piantumazione di aree verdi con soluzioni flessibili (verde verticale, verde in copertura, dispositivi verdi, ecc.) e favorendo la concreta realizzazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima.