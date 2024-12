Elezioni Rsu in Ecolan: eletto un delegato USB

Nelle giornate del 3 e 4 dicembre si sono tenute in tutte le aziende italiane dei servizi ambientali le elezioni per il rinnovo delle RSU e RLSSA.

Nella ECOLAN S.p.A., società per azioni partecipata a maggioranza dal comune di Lanciano e da tanti comuni del chietino, l'Unione Sindacale di Base si era costituita da poco tempo ed è riuscita a presentare una propria lista che ha eletto subito un rappresentante all'interno della nuova RSU (Carlo De Pasqua) e, per una manciata di voti, ha rischiato di eleggere anche un componente nella Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (RLSSA).

La nuova RSU sarà composta, oltre che dal nostro componente, da 4 eletti nella lista CISL, 1 nella lista CGIL e 1 nella lista FIADEL.

Siamo soddisfatti del risultato perché siamo l'unico sindacato a concorrere alle elezioni che non è firmatario del CCNL di settore, perché questo risultato ci permetterà di condurre azioni sindacali più incisive a beneficio dei lavoratori e perché ottenuto in condizioni oggettivamente difficoltose per un sindacato insediatosi recentemente in azienda.

Le condizioni di lavoro e retributive non sono delle migliori, a dispetto degli ottimi risultati economici e nella raccolta differenziata ampiamente pubblicizzati dalla dirigenza ECOLAN S.p.A.

Tali risultati sono stati possibili soprattutto per il lavoro svolto dai dipendenti che tuttavia non ne hanno tratto grandi riconoscimenti economici e lamentano anche carichi di lavoro eccessivi, condizioni di sicurezza da risolvere al più presto e uno sproporzionato ricorso a lavoratori con contratti di somministrazione.

Consideriamo gravissimo che tutto ciò avvenga in un'azienda che di fatto è di proprietà pubblica, che utilizza risorse pubbliche, e che i sindaci del territorio ignorino tali situazioni. La nostra azione sindacale sarà rivolta a cercare soluzioni per i tanti problemi presenti cercando un dialogo costruttivo con l'azienda che ad oggi nemmeno ha sentito il bisogno di rispondere alla nostra richiesta di incontro sindacale appena dopo la costituzione dell'USB in ECOLAN S.p.A.

Auguriamo un buon lavoro a tutta la nuova RSU, e ai nuovi RLSSA, con cui vorremmo avere un rapporto collaborativo e schietto per portare benefici a tutti i lavoratori, tenendo presente che con l'USB la musica deve cambiare.

USB lavoro privato Chieti/Pescara

La RSU USB ECOLAN