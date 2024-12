Addio ad Angelo Vignoli, appassionato musicista e di calcio lancianese

All'età di 76 anni si è spento Angelo Vignoli, appassionato musicista, componente del gruppo ‘Il Tarlo e la Noce’, e di calcio lancianese, voce di alcune delle più belle e significative pagine del pallone a tinte rossonere.

La nota del Lanciano FC : "Il Lanciano FC esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Vignoli, storica "voce" delle cronache sportive radiofoniche delle partite del Lanciano e conduttore di numerose trasmissioni televisive sul calcio frentano. La sua passione e il suo amore per i colori rossoneri hanno accompagnato intere generazioni di tifosi, lasciando un segno indelebile nella memoria di tutti.

In segno di rispetto e gratitudine per quanto Angelo ha rappresentato per la nostra comunità, chiederemo alla Lega di osservare un minuto di silenzio in sua memoria prima del calcio d'inizio della partita Lanciano FC-Montorio88, in programma domenica 8 dicembre alle 14.30 al Biondi. In questo momento di grande dolore, il presidente Alberto Carlini e tutta la società si stringono con affetto alla famiglia di Angelo, ricordandolo con stima e riconoscenza".

I funerali di Angelo Vignoli saranno celebrati mercoledì 4 dicembre, alle ore 16, nella Cattedrale Madonna del Ponte a Lanciano.