Trenitalia: nuovo treno elettrico per i clienti dell'Abruzzo

Un nuovo treno elettrico monopiano di ultima generazione della flotta del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), circolerà sulla linea Adriatica e sulla Pescara-Sulmona: il mezzo è stato presentato alla stazione di Pescara Centrale.

Sono intervenuti alla consegna il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il sindaco di Pescara Carlo Masci, e il direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, Maria Annunziata Giaconia.

Con il treno presentato oggi a Pescara sale a 18 il numero dei treni monopiano di ultima generazione in circolazione in Abruzzo (10 elettrici e 8 ad alimentazione diesel), che hanno già contribuito ad innalzare gli standard qualitativi del servizio offerto (92,5% è l'indice di puntualità registrata dai treni Regionali e il 96,4% dei clienti ha espresso un giudizio positivo sull'esperienza di viaggio) e ad abbassare l'età media dei convogli abruzzesi.

Un percorso di crescita qualitativa destinato a proseguire grazie all'ampio programma di investimenti previsti dal nuovo Contratto di Servizio decennale firmato nel dicembre del 2023 con la Regione Abruzzo, finalizzato a migliorare l'offerta di servizi a favore di pendolari e turisti.

Un piano che include investimenti per oltre 181 milioni di euro, dei quali 152,6 a carico di Trenitalia e 28,8 milioni cofinanziati da Regione Abruzzo (con fondi PNRR per oltre 16 milioni e la restante parte con fondi ministeriali).

Più di 34 milioni di euro sono dedicati all'acquisto di 5 nuovi treni made in Italy di ultima generazione, che contribuiranno ad abbassare ulteriormente l'età media dei convogli in circolazione in Abruzzo, che dai 20 anni del 2023 scenderà ai 15 del 2027.

Il treno consegnato oggi è proprio il primo dei nuovi convogli previsti dal Contratto di Servizio 2023 - 2033: altri tre ne arriveranno entro il 2025 e un altro nel 2026.

(Ansa Abruzzo)