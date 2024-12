"A nome dell’intera comunità casolana - scrive in una nota il sindaco di Casoli Massimo Tiberini -, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente dell’Associazione Nazionale ex Combattenti “Gruppo Patrioti della Maiella”, Partigiano Arnaldo Ettorre.

Ettorre, 99 anni, è stato "figura straordinaria della Resistenza e custode instancabile della memoria e non ha mai fatto mancare la sua vicinanza a Casoli e ai luoghi simbolo dei territori che la Brigata Maiella ha liberato con coraggio e sacrificio.

Il suo esempio e il suo impegno nel trasmettere i valori della libertà e della Costituzione rappresentano un patrimonio che continueremo a onorare con riconoscenza.

Alla famiglia e all’Associazione Brigata Maiella giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità casolana".

Arnaldo Ettorre era nato a L'Aquila il 22 luglio 1925.

Foto da noipartigiani.it