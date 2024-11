L’allarme è scattato ieri pomeriggio intorno alle 17,30: incendio in una palazzina a Castel Frentano in Largo del Paladino. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Lanciano per domare le fiamme e i Carabinieri di Castel Frentano e Casoli per i primi rilievi.

Quattro le persone che hanno riportato conseguenze del rogo: tre sono stati intossicati dalle fiamme e una ha riportato ustioni.