È abruzzese una delle due zampognare in udienza dal Papa il 4 dicembre

"Il nostro progetto è autentico. Siamo le prime donne zampognare in assoluto a fare novene natalizie. Il 4 dicembre siamo state invitate all'udienza di Papa Francesco in occasione del raduno dei zampognari d'Italia e saremo le uniche zampognare nella storia a suonare una zampogna ed una ciaramella dal Santo Padre. Sicuramente ci sono altre donne che suonano le zampogne ma noi siamo le uniche a portare avanti il repertorio classico tipico delle novene nelle chiese durante gli eventi dedicati al Santo Natale".

Così Valentina Latiano, zampognara di San Giovanni Rotondo nel Foggiano, che insieme alla collega abruzzese Paola Di Lorenzo ha partecipato questa mattina alla presentazione degli eventi del cartellone natalizio della cittadina di San Pio, nella sala di Palazzo dogana insieme al comune di Pietrelcina.

Le comunità di Pietrelcina e San Giovanni Rotondo si uniranno in un gesto di solidarietà e fratellanza, accendendo contemporaneamente i loro alberi di Natale nelle rispettive piazze principali il prossimo 8 dicembre. L'intento dell'iniziativa è lanciare un messaggio di pace e speranza, rivolto in particolare alla comunità di Betlemme, culla della cristianità e da sempre simbolo di convivenza pacifica tra popoli di diverse culture e religioni.

"La mia collega che mi accompagna con la ciaramella (il riferimento è a Paola di Lorenzo) - continua Latiano - è abruzzese, per cui ci siamo unite in transumanza, antica tradizione secolare che unisce Abruzzo e terra della provincia di Foggia".

(Ansa Abruzzo)