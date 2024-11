Allâ€™assemblea nazionale Anci un doppio riconoscimento per lâ€™Abruzzo

Durante l'Assemblea Nazionale in corso a Torino, Enrico Di Giuseppantonio e Alessandro Monaco sono stati eletti all'unanimità tra i Vicepresidenti del Consiglio Nazionale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Un doppio risultato che rafforza ulteriormente la posizione dell'Abruzzo nel panorama nazionale e sottolinea il ruolo centrale della nostra regione nelle politiche locali e nazionali.

Questi prestigiosi incarichi, ottenuti da due amministratori abruzzesi, sono il frutto di un impegno collettivo che coinvolge sindaci, amministratori comunali in tutta Italia, con l'obiettivo di costruire un Paese migliore. La presenza di Enrico Di Giuseppantonio e Alessandro Monaco nel parlamentino dell'ANCI rappresenta un segnale forte di coesione tra gli amministratori comunali.

"Il nostro lavoro - ha dichiarato Enrico Di Giuseppantonio - significa dare spazio ai sindaci, ai rappresentanti locali, e al loro fondamentale ruolo nelle scelte che influenzano l'Italia. Un lavoro che non si ferma mai e che deve continuare a rinnovare e migliorare il nostro Paese. Oggi più che mai è fondamentale che i territori siano protagonisti del cambiamento, e in questo senso, l'ANCI gioca un ruolo di primo piano. Mi fa piacere che con me ci sia anche un giovane abruzzese, Alessandro Monaco, con cui condivido questa importante responsabilità".

"Essere eletto Vicepresidente del Consiglio Nazionale ANCI, assieme ad Enrico, è un grande onore - ha dichiarato Alessandro Monaco - e rappresenta una straordinaria opportunità per portare la voce dei sindaci dei piccoli centri nel dibattito sulle politiche locali e nazionali. Il nostro impegno sarà volto a garantire un futuro migliore per i piccoli centri, puntando su innovazione, inclusività e attenzione ai bisogni dei cittadini".

"L'ANCI - aggiunge Di Giuseppantonio - è chiamata a sostenere un processo di rinnovamento continuo, in cui ogni amministratore può contribuire con idee, azioni e progetti concreti per un'Italia più moderna e inclusiva, con al centro il benessere dei cittadini e la crescita dei territori. Con Pierluigi Biondi, presidente di Anci Abruzzo, la nostra regione avrà un ruolo importante".

Con la conferma di Di Giuseppantonio e l'elezione di Monaco, l'Abruzzo consolida la sua posizione nel panorama nazionale, contribuendo così a una visione comune di rinnovamento e sviluppo per il Paese.