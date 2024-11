Al via 15 nuovi corsi di formazione professionale

Sono in totale 15 i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) al via in Abruzzo. Gli uffici regionali al termine dell’istruttoria a seguito dell’avviso pubblicato il mese scorso hanno individuato, per quanto riguarda i percorsi triennali, quelli che più interessano ragazzi e famiglie, 8 organismi di formazione che faranno partire 13 percorsi formativi e altri 2 organismi di formazione che faranno partire, per quanto riguarda il solo 4°anno di completamento del percorso triennale, altrettanti corsi di formazione.

Per i percorsi triennali sono stati individuati: operatore termoidraulico, operatore riparazione veicoli a motore e operatore elettrico, organizzati dall’associazione Cnos Fap con sedi all’Aquila e Vasto; operatore delle produzioni alimentari, organizzato dall’Istituto Mecenate a Pescara; operatore del benessere organizzato da Excelsior a Pescara; operatore elettrico e operatore delle produzioni alimentari organizzati da Eventitalia a Teramo; operatore della ristorazione organizzato da Pmi service a San Salvo; operatore della ristorazione organizzato da Associazione Prometeo ad Avezzano; operatore della ristorazione organizzato da SGI Coop. Sociale ad Avezzano; operatore dei sistemi e dei servizi logistici organizzato da Consorzio Up a Roseto degli Abruzzo ed infine operatore dell’abbigliamento organizzato da PMI service a San Salvo.

È la prima volta che la Regione avvia i corsi IeFP a novembre e questo ha permesso a molte famiglie di “correggere” in corsa il percorso formativo-scolastico dei propri figli, che magari hanno registrato le prime difficoltà alle scuole superiori, evitando in questo modo la dispersione scolastica. “Nel giro di qualche settimana – commenta l’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo – abbiamo dato l’opportunità a decine e decine di famiglie di seguire una alternativa serie e credibile alla possibilità di proseguire gli studi superiori dei propri figli una volta conclusa la scuola media. I corsi IeFP – prosegue Santangelo – rispondono a questa esigenza: da una parte la possibilità di concludere l’obbligo formativo dall’altra l’opportunità di entrare nel mondo produttivo e del lavoro seguendo le proprie inclinazioni, riducendo con decisione il fenomeno della dispersione scolastica. In questo senso, volevo ringraziare gli organismi di formazione che nel giro di poco tempo sono riusciti ad organizzare i corsi e a far partire le lezioni”.

È il caso di ricordare che i corsi triennali IeFP sono riservati ai giovani dai 14 ai 25; i corsi del quarto anno, invece, si rivolgono a quei ragazzi che hanno già conseguito il percorso triennale e hanno necessità di perfezionare la qualifica. I corsi, completamente gratuiti, sono finanziati con i fondi del PNRR, i fondi europei dell’FSE Plus e ei fondi nazionali del ministero del Lavoro.