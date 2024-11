Urostomia, ritardi nella fornitura degli ausili per sostituire le sacche

«Mio padre ha un'urostomia da 2 anni, ogni tre mesi facciamo richiesta di tutti gli ausili che gli servono per cambiare la sacca! Fino ad oggi arrivavano in tempi brevi e senza problemi, nella farmacia del paese di montagna dove abitiamo». Questa la sintesi della situazione, fino a pochi mesi fa, giunta da una nostra lettrice nelle nostre ore. Una segnalazione di ritardi nella fornitura degli ausili per sostituire le sacche.

«Abbiamo fatto l'ultima richiesta qualche settimana fa ma questa volta ancora arriva nulla – riporta la figlia – è già stato costretto a pagarsi degli ausili perché sono finiti, sperando che gli verranno rimborsati».

«Ogni 2 giorni deve cambiare la sacca e se continuano a non arrivare, sarà un costo elevato – prosegue la segnalazione - Sempre se sarà possibile trovarli, altrimenti rischierebbe anche delle infezioni se dovrà tenerlo più del dovuto».