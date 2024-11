Intesa tra Camere di Commercio e Regione per la formazione di operatori turistici

Un corso di formazione rivolto agli operatori turistici della regione. È l’ultima iniziativa congiunta Regione Abruzzo-Camere di commercio per migliorare la qualità dell’offerta turistica, ma soprattutto per consolidare le esperienze professionali che gli operatori regionali hanno assimilato in tutti questi anni. Il corso sarà strutturato in due fasi: una prima parte di formazione in aula e una seconda parte costituita da laboratori di progettazione, in cui gli operatori potranno mettere in pratica le nozioni apprese.

“E’ un’iniziativa alla quale non abbiamo esitato ad aderire – spiega il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario – perché il turismo regionale può crescere solo se cresce la consapevolezza e la professionalità degli operatori che del turismo sono l’anima. E questo è un discorso che prescinde dalla bellezza dei territori che si propongono, perché l’offerta turistica è competitiva soprattutto quando cresce la qualità dei servizi turistici. Per questo invito gli operatori turistici ad aderire all’iniziativa delle Camere di Commercio”.

Gli operatori possono iscriversi al corso di formazione fino al 14 novembre rivolgendosi alla Camera di commercio di appartenenza oppure inviando una email all’indirizzo promozione@chpe.camcom.it. Per ogni provincia sono previsti 25 posti. Con l’organizzazione del corso di formazione si consolida la collaborazione tra Regione Abruzzo e Camere di Commercio. “Proprio così – conclude il Sottosegretario D’Amario – a conferma di una strategia che mira a presentare sul mercato turistico il sistema Abruzzo che rappresenta l’anima del ‘brand Abruzzo’”.