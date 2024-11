Poste Italiane: salgono a 42 gli uffici “Polis” in provincia di Chieti

Sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela, grazie al Progetto Polis. Ha riaperto al pubblico oggi, venerdì novembre, l'ufficio postale di Casacanditella dopo i lavori di ristrutturazione.

Tra i principali interventi, la funzionale ottimizzazione degli spazi e la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette, e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all'interno della sala al pubblico senza l'ausilio di assistenza.

L'iniziativa rientra progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali", ideato da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio. In tutta la provincia di Chieti ad oggi sono 45 gli uffici postali interessati, di cui 42 già operativi.

Il progetto Polis valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all'offerta di nuovi servizi. In particolare, come in 98 uffici postali della provincia di Chieti, anche a Casacanditella è già possibile richiedere direttamente a sportello i primi tre certificati INPS: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "OBIS M", che riassume i dati informativi relativi all'assegno pensionistico.

L'ufficio postale di Casacanditella è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45.

A partire dai prossimi giorni, non appena terminati gli interventi tecnici per completare i collegamenti telematici, sarà ripristinato l'ATM Postamat, operativo sette giorni su sette per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Poste Italiane - Media Relations