Festa grande per la venticinquesima edizione di Borgo Rurale

Il borgo di Treglio quest'anno si fa più bello e accogliente per ospitare la venticinquesima edizione della festa del vino novello, castagne e olio nuovo.

Borgo Rurale, che si terrà sabato 9 novembre e domenica 10, è stato presentato in conferenza stampa questa mattina dal sindaco di Treglio, Massimiliano Berghella, dal vicesindaco, Simone Bomba, dal presidente della Pro Loco, Francesco Conserva, e dai membri del direttivo dell'associazione.

Grazie al contributo dei numerosi volontari, circa 300, e delle massaie tregliesi che da oltre vent'anni si adoperano per la perfetta riuscita dell'evento, il centro storico di Treglio, piccolo paese del Chietino, famoso peraltro per gli affreschi che colorano i muri delle abitazioni, si addobba a festa.

L'attenzione per i particolari e gli allestimenti, curati dal direttore artistico Alessandro Di Tullio, insieme ad una meticolosa organizzazione, fanno di Borgo Rurale uno degli eventi più partecipati del settore. Tipicità e intrattenimento sono gli ingredienti che da più di un ventennio rappresentano l'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

"Uno degli aspetti che più contraddistingue questo evento è sicuramente la continuità – ha affermato il sindaco Massimiliano Berghella -. Borgo Rurale si conferma ogni anno una spremuta d'Abruzzo che oggi festeggia le nozze d'argento, che sanciscono l'amore duraturo nel tempo tra territorio e evento. La manifestazione è l'anima del paese, l'ospitalità e l'accoglienza del popolo di Treglio, ma anche la tradizione enogastronomica e musicale abruzzese".

Uno dei protagonisti delle serate tregliesi è sicuramente il vino, pronto a far brindare i numerosi visitatori che anche quest'anno arriveranno da tutto l'Abruzzo e da diverse regioni d'Italia. Oltre all'immancabile vino novello, le cantine Spinelli, Collemoro, Casal Thaulero, Valle Martello, Madonna dei Miracoli, Eredi Legonziano, Citra e Miglianico offriranno Montepulciano abruzzese, Pecorino e vin brulè.

I piatti tipici saranno principalmente quelli creati con i sapori dell'antica tradizione contadina: maccarune alla trappitare, pasta con zucca gialla, salsicce e crema di rape, pancetta alla brace, arrosticini, panino con spalla di maiale sfilacciato, pizz'e foje, sagnette ceci e peperone dolce, pallotte cace e ove, sagnette fagioli e salsicce, cif e ciaf di ventricina, baccalà e peperoni arrosto, crispelle, pizza fritta con e senza mortadella e ventricina, salsicce alla spada, caciocavallo impiccato, degustazione di formaggio pecorino. E poi: piatti gluteen free, cellipieni, bocconotti, tarallucci, castagne e ceci alla brace, degustazione di mieli.

"Il venticinquesimo anno è un traguardo importante per una manifestazione che si è sempre ingrandita a livello turistico e organizzativo – ha spiegato il presidente della Pro Loco Francesco Conserva -. Nell'edizione di quest'anno abbiamo inserito qualche pietanza in più nel menu, aumentato il numero di navette e degli agenti di sicurezza. Borgo Rurale è un grande lavoro di squadra svolto con impegno e sacrificio". Lavoro che sarà sicuramente ripagato da migliaia di partecipanti provenienti da Abruzzo, Marche, Lazio, Veneto e Austria, che hanno fatto registrare il tutto esaurito in tutte le strutture ricettive di Treglio e dei paesi limitrofi.

Anche nell'edizione 2024 non mancherà il divertimento con i gruppi musicali che intratterranno i numerosi visitatori attesi a Treglio nel prossimo fine settimana. Il sabato si esibiranno: Zullimania (piazza San Giorgio), Energy Music (via Roma), i Pop's (via Centrale), la Transumanza (via Orientale), Box Revival (largo Cavilloso), i Fermentati (itinerante). I gruppi di domenica saranno: i Cantautorando (piazza San Giorgio), i 5 Cento (via Roma), gli Sketch (via Orientale), Rose'n'roll band (via Centrale), Sax and Spx (largo Cavilloso), il Grappolo Sonoro (itinerante).

Come di consueto i visitatori potranno usufruire di un baby parking per i più piccoli , un'area camper e il servizio navetta, disponibile dalle ore 17.30, con partenze dal piazzale della Pietrosa (Lanciano), dal quartiere S. Rita (Lanciano) e dal Thema Polycenter (Rocca S. Giovanni).

Il taglio del nastro, alla presenza di organizzatori e autorità, ci sarà sabato 9 novembre alle ore 18.00.