Cisl: Honda si distingue per tendenza positiva, una prioritÃ  stabilizzare lavoratori in somministrazione

Come Segreteria interregionale e RSU Honda, vogliamo fare il punto della situazione del nostro stabilimento. Honda Italia si appresta a vivere un anno molto importante, con l’obiettivo di raggiungere una produzione di 142.000 moto entro il 31 marzo 2025. Questa proiezione rappresenta non solo una sfida ambiziosa, ma anche un'opportunità significativa per la nostra crescita e sviluppo.

A differenza del settore automotive, che sta affrontando molte difficoltà, Honda si distingue per una tendenza positiva. Con circa 1.000 dipendenti, tra diretti e indiretti, una delle nostre priorità rimane quella di stabilizzare i lavoratori in somministrazione, garantendo così un ambiente di lavoro sereno e produttivo. Un altro importante obiettivo, come FIM CISL, è garantire il benessere di tutti i dipendenti, migliorando la parte economica, rinnovando il contratto nazionale e quello aziendale, e assicurando un ambiente di lavoro sicuro.

Nonostante le difficoltà esterne, rimane un punto centrale promuovere iniziative che favoriscano la sicurezza sul posto di lavoro. È fondamentale che tutti possano contribuire al successo dell'azienda senza compromettere la propria salute e il proprio benessere. Inoltre, è motivo di vanto che lo sviluppo tecnologico dell’sh vetro sia stato fatto dai lavoratori Honda Italia, per di più nuovi modelli e nuove colorazioni a breve entreranno in produzione nello stabilimento di Atessa, il che ci permetterà di ampliare la nostra offerta e soddisfare la crescente domanda del mercato. La nostra capacità di adattamento e innovazione sarà fondamentale per affrontare le sfide future.

Rimaniamo uniti e concentrati su questi obiettivi. Insieme possiamo continuare a fare di Honda Italia un punto di riferimento nel settore delle due ruote.

Segreteria e Rsu Fim- Cisl