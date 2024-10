Alfabetizzazione digitale, al via le adesioni per il corso gratuito dedicato ai residenti over 60

L'Amministrazione comunale - Assessorato alla Digitalizzazione - ha organizzato un nuovo percorso formativo strutturato per fornire competenze pratiche e conoscenze fondamentali nell’uso di smartphone, tablet e social media, con particolare attenzione alla sicurezza online. I partecipanti impareranno a configurare e utilizzare dispositivi mobili, installare e gestire le applicazioni fondamentali e personalizzare le impostazioni di sistema e sicurezza.

Saranno inoltre trattati argomenti per l’utilizzo di: Spid, CIE, Fascicolo sanitario elettronico, buone regole per la navigazione sicura in rete e uso responsabile dei social.

Le lezioni, che si articoleranno in 8 incontri, avranno inizio il prossimo 14 novembre e si terranno ogni giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17, presso la Sala polivalente in Piazza Ignazio Silone.

Le domande vanno presentate al protocollo del Comune di Atessa, nelle modalità indicate nella locandina, entro e non oltre il giorno venerdì 08/11/2024 alle ore 14:00.

Verrà stilata una graduatoria in ordine di arrivo delle istanze, fino ad un massimo di n. 35 persone.