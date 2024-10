Furto del regalo per la promozione, i Carabinieri recuperano la bici elettrica

Era stato il regalo per aver superato gli esami di terza media, una bici elettrica di grande valore affettivo, ma una sera di settembre gli era stata rubata proprio sotto casa, ad Atessa.

Il giovane 14enne si era messo subito alla ricerca di una nuova bici assieme al padre e proprio quando ormai aveva perso le speranze, cercando tra vari annunci presenti in rete, nei giorni scorsi, aveva riconosciuto proprio la sua bici. Il papà ha quindi ben pensato di rivolgersi ai Carabinieri della locale Stazione e chiedere il loro aiuto per recuperare il mezzo. Gli uomini dell’Arma hanno così organizzato un incontro con il rivenditore che puntuale si è presentato all’appuntamento. Tuttavia, invece di trovare l’acquirente che gli aveva proposto l’affare, si è ritrovato i Carabinieri a cui non ha saputo fornire giustificazioni sulla provenienza del mezzo.

La bici è stata pertanto restituita al 14enne che è potuto così risalire in sella al suo regalo. Il rivenditore dovrà invece rispondere dell’accusa di ricettazione.