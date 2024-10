Università: dal Ministero 13,5 mln per le borse di studio

Tocca la cifra record di 13,5 milioni di euro la quota che il ministero dell’Università e della Ricerca ha assegnato all’Abruzzo per finanziare le borse di studio 2024/2025. A renderlo noto è l’assessore all’Università, Roberto Santangelo, dopo che la Conferenza delle Regioni ha dato il proprio via libera al riparto proposto dal Ministero con l’assegnazione delle risorse regione per regione.

L’Abruzzo si è visto più che raddoppiare la dotazione finanziaria che è passata dai 6,8 milioni dell’anno scorso ai 13,5 di quest’anno. “E’ un riconoscimento al lavoro portato avanti da questa Giunta regionale- commenta l’assessore all’Università Roberto Santangelo – che ha garantito negli anni scorsi con uno sforzo economico senza precedenti il rimborso di tutte le borse di studio inserite nelle graduatorie delle università abruzzesi. Questo ci ha permesso di ottenere una cospicua premialità da parte del Ministero che si è tradotta nell’assegnazione record di 13,5 milioni di euro, il 110% in più rispetto all’anno scorso, molto superiore a quella di regioni che hanno numeri nel sistema universitario superiori a quelli abruzzesi”.

La proposta della Conferenza delle Regioni verrà “calata” all’interno del decreto del ministero dell’Università e della Ricerca, a cui seguirà il trasferimento delle somme alle Regioni che a sua volta le gireranno alle Adsu chiamate materialmente a pagare le borse di studio. “La dotazione finanziaria record riservata all’Abruzzo – chiarisce l’assessore Santangelo – è figlia della lungimiranza di questa Giunta regionale che ha perseguito con successo l’obiettivo di pagare tutte le borse di studio inserite nelle graduatorie Adsu. È stato uno sforzo finanziario importante, reso possibile grazie alla disponibilità del fondo europeo FSE Plus dal quale la Commissione europea ci ha autorizzato a prelevare risorse necessarie per pagare le borse di studio. Naturalmente – ha aggiunto Roberto Santangelo – lo schema amministrativo e finanziario adottato nei recenti anni verrà ripetuto anche per l’anno accademico 2024/2025, con la certezza che anche per quest’anno accademico tutte le borse di studio inserite nelle graduatorie delle tre Adsu regionali verranno finanziate e pagate”.