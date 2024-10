Un incontro per ricordare Germano De Cinque

Si terrà oggi pomeriggio alle ore 17:30, presso la Sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, l'incontro commemorativo "In ricordo di Germano De Cinque", figura di spicco della politica abruzzese e nazionale, nonché simbolo di equilibrio e moderazione. L'evento promosso dall'Istituto di Cultura Giuseppe Spataro

Saluti istituzionali:

Mimmo D'Alessio – Consigliere Nazionale ACLI

Roberta Rullo – Presidente Istituto Spataro

Diego Ferrara – Sindaco di Chieti

Francesco Menna – Presidente della Provincia di Chieti

Massimo Tiberini – Sindaco di Casoli

Interventi dei relatori:

Licio Di Biase – Direttore Istituto Spataro

Enrico Di Giuseppantonio – Sindaco di Fossacesia e componente Istituto Spataro

Marco Follini – Presidente onorario Istituto Spataro

Stefano Folli – Editorialista de “La Repubblica”

Conclusioni:

Marianna De Cinque

Conduzione a cura di:

Nino Germano – Giornalista e vice caporedattore Rai

Germano De Cinque, nato a Casoli il 26 dicembre 1935 e scomparso nel 2019, è stato un noto esponente della Democrazia Cristiana. La sua carriera, segnata da un forte impegno per la comunità abruzzese e per il Paese, lo ha visto ricoprire ruoli di rilievo come Deputato, Senatore e Sottosegretario alla Giustizia. Fedele sostenitore della corrente "gaspariana", De Cinque è stato protagonista di numerosi progetti infrastrutturali, tra cui la realizzazione dell'autostrada Roma-Pescara. La sua figura è ricordata per la capacità di interpretare le esigenze della sua terra e per il contributo dato alla politica nazionale, mantenendo sempre il suo legame con la professione di notaio.

L'incontro sarà un'occasione per celebrare la sua eredità politica e umana, attraverso le testimonianze di coloro che hanno condiviso con lui il suo percorso.