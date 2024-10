Cometa tramonta sulla Bella Addormentata: la foto di Alessandro Gliubich

Alessandro Gliubich, docente e fotografo amatoriale, ci ha mandato uno scatto della cometa "C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS" che ha realizzato lo scorso 11 ottobre mentre sta tramontando sulla Bella Addormentata. La cometa è stata scoperta il 9 gennaio e il 22 febbraio 2023; è poi divenuta visibile ad occhio nudo nell'ottobre 2024.

Alla cometa è stato dato il nome C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS derivante da: C/ (attribuita alle comete non periodiche), 2023 (anno della scoperta), A (lettera attribuita alle comete scoperte nei primi quindici giorni di gennaio), 3 (numero d'ordine di scoperta per le comete con la stessa lettera) e i nomi degli scopritori Tsuchinshan (le comete scoperte dall'Osservatorio della Montagna Purpurea sono state tradizionalmente chiamate con il nome di Tsuchinshan) e ATLAS (acronimo derivante dal nome del programma di ricerca astronomica Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System).