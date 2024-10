Sciopero automotive: Uil Abruzzo, da noi settore fondamentale

"Come Uil Abruzzo siamo qui, insieme a Uilm , Fim e Fiom, per rivendicare il ruolo di politiche industriali di sostegno all'automotive. Il settore dell'auto è un settore centrale per l'industria del nostro Paese e, non lo dimentichiamo mai, un settore fondamentale per la nostra regione: 28mila metalmeccanici in Abruzzo sono legati alle produzioni dell'auto, dell'automotive e della componentistica". Lo ha detto il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo a margine della manifestazione dei metalmeccanici del settore automotive a Roma. La delegazione della Uilm Abruzzo era presente con circa 400 partecipanti.

"Per questo - ha aggiunto - dobbiamo sostenere e rilanciare a tutti i livelli, europeo, nazionale e regionale, questo comparto, per dare futuro e certezze alle lavoratrici e ai lavoratori, non solo di Stellantis, ma di tutto il settore dell'automotive, della componentistica e dell'auto, a partire dal mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa, e a partire anche dal nostro sistema industriale abruzzese. Siamo al fianco dei metalmeccanici della Uil per rivendicare lavoro, produzioni e prodotti utili a rilanciare il nostro mercato".

(Ansa Abruzzo)