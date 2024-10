Sipario alzato su 'Progress', la fiera abruzzese che guarda al futuro

Nuovi modelli di orientamento, certificazione delle competenze, capacità di cogliere opportunità di realizzazione nel percorso di studi e nella specializzazione professionale. Si è alzato a Lanciano il sipario su Progress, la fiera del lavoro, del sociale e della formazione in programma al Polo fieristico d’Abruzzo fino a sabato.

In mostra competenze, talenti, opportunità di occupazione e occasioni di formazione professionale per chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro e per chi cerca un’occupazione. Tantissimi i giovani presenti, oltre duemila nella sola giornata di oggi, arrivati a Lanciano da tutto l’Abruzzo e dal Molise da istituti superiori di secondo grado, ITS (istituti ad alta specializzazione tecnologica post diploma) ed Università.

Una rassegna espositiva che quest’anno si presenta al suo pubblico in veste del tutto rinnovata, nell’allestimento e nella proposta.

“A Progress mettiamo al centro le persone e il networking professionale – ha ricordato il presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio nel suo discorso di apertura – e ci candidiamo ad essere un riferimento per il Centro-Sud Italia potendo contare sul determinante sostegno della Regione Abruzzo che ha creduto nel nostro progetto. Interlocutore privilegiato della nostra fiera è il mondo della scuola a cui guardiamo con interesse con l’obiettivo di stimolare i nostri studenti ad essere protagonisti del cambiamento senza subirlo. Lo dico sempre ai miei studenti e lo ripeto oggi a voi, ragazzi – ha aggiunto Mercurio - in un mondo della formazione (prima) e del lavoro (poi) che cambia velocemente; sarete chiamati ad affrontare sfide sempre nuove ed è fondamentale non farsi trovare impreparati”.

Con il presidente Mercurio hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, degli assessori regionali al Lavoro Tiziana Magnacca e alla Formazione e al Sociale Roberto Santangelo, del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Massimiliano Nardocci, del sindaco di Lanciano Filippo Paolini, il vescovo di Lanciano Mons. Emidio Cipollone e delle massime autorità regionali e locali, civili, militari e religiose. All’incontro, arricchito dalle domande di alcune studentesse, è seguito un interessante speech sulla comunicazione istintuale dal titolo “Diventa ciò che sei” interpretato da Giampiero Mancini, attore, regista e actor coach e fondatore laboratorio di formazione attoriale S.M.O LAB del quale è direttore artistico e insegnante.

Progress, la fiera dell’Abruzzo che coltiva il futuro, che guarda ai giovani, che vuole innovare ed accrescere in competenza e specializzazione è possibile grazie ad espositori qualificati, alla rete dei servizi per il lavoro, alle agenzie di formazione professionale, all’ampio partenariato pubblico-privato e alle sinergie nuove costruite fra Centri per l’impiego regionali, il mondo delle imprese, agenzie ed enti di formazione. Accanto agli operatori professionali quest’anno la rassegna espositiva si pregia di avere una nutrita rappresentanza di Forze Armate, dell’Ordine e di Protezione Civile. Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Polizia Locale, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, a cui si aggiungono Protezione Civile Regionale ed organizzazioni di Primo Soccorso. Con un layout totalmente rinnovati, la rassegna espositiva, per la prima volta, occupa tutti gli spazi espositivi. Ricco il calendario di appuntamenti, articolato in format diversi per raggiungere più efficacemente i nostri visitatori: dagli eventi istituzionali che esplorano temi di attualità legati al lavoro e al sociale; al confronto con il mondo delle imprese; passando per gli appuntamenti formativi promossi dagli ordini professioni professionali; fino ad arrivare a seminari su nuove professioni, transizione digitale, orientamento, competitività, sostenibilità, digitalizzazione; per concludere con laboratori interattivi, performance espressive e artistiche, simulazioni, esperienze immersive. Focus anche sul sociale e dei servizi educativi ed assistenziali con laboratori pratici per bambini, giovani e adulti, che mettono al centro i temi dell'inclusione attiva e dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

I cancelli di Lancianofiera saranno aperti dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal 17 al 19 ottobre, l’ingresso è gratuito come la partecipazione a convegni, laboratori e workshop.

Per ottenere il biglietto gratuito, occorre registrarsi sul sito lancianofiera.it.