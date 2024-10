Ecolan promossa dalla quasi totalità di utenti e turisti

Ecolan S.p.A, ha diffuso i risultati delle indagini di Customer Satisfaction per il 2024, confermando il suo impegno costante nella qualità del servizio.

Le indagini, condotte nell’agosto 2024 da Strateg!ca, hanno raccolto dati estremamente positivi, basati su 1.003 interviste, di cui il 73,7% effettuate su utenze domestiche e il 5,3% su utenze commerciali.

I risultati mostrano che oltre il 99,9% degli utenti residenti e il 97% dei villeggianti si dichiarano soddisfatti dei servizi offerti, con punte di eccellenza per i servizi speciali e la pulizia delle aree costiere.

Residenti: “un servizio di eccellenza”

Tra i 75 comuni serviti da Ecolan, si registrano risultati estremamente positivi:

- 99,9% di utenti soddisfatti del servizio di raccolta differenziata.

- 69,8% di alta soddisfazione tra gli utenti, che hanno valutato eccellente la tempestività del servizio e l'attenzione alla pulizia delle aree urbane.

- 98,3% di soddisfazione per la raccolta porta a porta, un dato che sottolinea l'efficienza e la puntualità del servizio.

- 99,1% di apprezzamento per gli orari di raccolta, ritenuti adatti alle esigenze dei cittadini.

- I Centri di Raccolta hanno ottenuto il 99% di soddisfazione, mentre le Stazioni Ecologiche – Ecobox hanno raggiunto il 100%.

Il ritiro degli ingombranti ha conquistato un 98,6% di approvazione.

Turisti: “ un servizio di qualità sulle coste”

Anche i turisti che hanno soggiornato nei comuni costieri (Ortona, Fossacesia, San Vito Chietino e Torino di Sangro) si sono detti estremamente soddisfatti del servizio, che ha contribuito a rendere più piacevole la loro permanenza nelle località balneari:

- 97% di soddisfazione globale, con giudizi particolarmente positivi sulla pulizia e l'organizzazione.

- 98,1% di gradimento per la pulizia delle spiagge a Ortona, riconosciuta come un modello di gestione efficiente delle risorse ambientali.

- 32,7% dei villeggianti ha considerato il servizio di raccolta di Ecolan migliore rispetto alla propria città di provenienza, un dato che evidenzia come le buone pratiche implementate da Ecolan possano servire da esempio anche a livello nazionale.

Il Presidente di Ecolan S.p.A., Massimo Ranieri, ha espresso la sua soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti:

“Sono estremamente orgoglioso del lavoro svolto da tutta la squadra di Ecolan. Questi successi non sarebbero stati possibili senza l'impegno e la dedizione dei nostri dipendenti, ai quali va il mio più sentito ringraziamento. Continueremo a lavorare insieme per mantenere e migliorare questi standard di eccellenza.”

Ecolan guarda avanti per continuare a migliorare. Tra le priorità future, c’è l'ottimizzazione del numero verde per l’assistenza clienti, al fine di ridurre ulteriormente i tempi di attesa e migliorare l’esperienza di contatto diretto con l’azienda. Questa azione rafforzerà ulteriormente la percezione positiva del servizio offerto.

“Un impegno verso la qualità e l'innovazione”

Ecolan S.p.A. conferma il suo impegno verso la qualità e l’innovazione, con l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai turisti un servizio sempre più efficiente e all’altezza delle aspettative. L'azienda continuerà a investire in nuove tecnologie e soluzioni smart per migliorare ulteriormente i servizi, ponendosi come un modello di gestione ambientale.