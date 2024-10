Poste Italiane, cresce il progetto "Polis" in provincia di Chieti

Prosegue il Progetto Polis in provincia di Chieti. L'iniziativa di Poste Italiane, ideata per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, ha preso il via in questi giorni nell'ufficio postale di Atessa, dove sono partiti gli interventi di ammodernamento.

I lavori comprendono la riorganizzazione degli spazi, l'installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l'accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre "certificati" INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "OBIS M", che riassume i dati informativi relativi all'assegno pensionistico.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Atessa la continuità di tutti i servizi attraverso un prefabbricato modulare a uso ufficio collocato in via Ianico (zona Ospedale) e disponibile da oggi, sabato 12 ottobre, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Presso la nuova sede temporanea sono stati attivati tre sportelli polifunzionali abilitati a tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli "radicati" come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. La sede è inoltre dotata di una sala consulenza per investimenti e finanziamenti e, non appena saranno terminati gli interventi tecnici per completare i collegamenti telematici, sarà disponibile anche un ATM Postamat per il prelievo di denaro contante e tutte le operazioni disponibili.

Gli interventi previsti presso l'ufficio postale di Atessa avranno una durata stimata in circa un mese salvo imprevisti.

Poste Italiane – Media Relations