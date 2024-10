Giornate economia, premio 'De Cecco' a Bozzi

È Paolo Bozzi il vincitore del Premio 'Marcello De Cecco in Economia e Storia delle Istituzioni', per un lavoro inedito riservato a studiosi di età inferiore a 30 anni, per il 2024, che è organizzato da Amdec.

Ventinove anni, toscano, Bozzi si è laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, oggi insegna all'Università Humboldt a Berlino.

Il riconoscimento gli è stato assegnato questo pomeriggio a Lanciano (Chieti), nel teatro Fenaroli nell'ambito delle giornate dell'Economia, 'Mani Visibili' intitolate all'economista abruzzese Marcello De Cecco.

Il premio è stato assegnato a un lavoro sulla riforma tributaria del 1973, che definì "la necessità della tassazione in Italia per il cambiamento di paradigma economico sociale" dice la motivazione.

"Ho utilizzato il lavoro di De Cecco sulla circolazione della ricchezza in Italia", ha detto Bozzi nell'intervento dopo l'attribuzione del premio, per cui ha espresso forte soddisfazione per il contesto di grande importanza in cui è assegnato.

È stato inaugurato oggi anche il Fondo librario Marcello De Cecco, ospitato all'interno di Palazzo degli Studi a Lanciano.

Negli spazi dell'ex Liceo Ginnasio cittadino, nel palazzo intitolato allo stesso De Cecco, dove fu anche studente, sono stati collocati 2.337 volumi. Il fondo è stato donato alla città da Giulia Bamford, vedova De Cecco, in omaggio al legame speciale tra l'economista e Lanciano.

Il tema della "sovranità tecnologica vero e proprio discrimine in campo economico e geopolitico per l'Unione europea" è stato il tema al centro della sessione mattutina di Mani Visibili con un focus su "Innovazione: il ritorno delle frontiere". Il pomeriggio è stato animato dal dibattito sul "multilateralismo", coordinato da Mario Amendola, dell'Università La Sapienza, e le conclusioni affidate a Ignazio Visco, già Governatore della Banca d'Italia.

(Ansa Abruzzo)