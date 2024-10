Altriorizzonti presenta Ubuntu

Il racconto di una missione umanitaria lunga 26 anni in diversi paese africani sarà protagonista dell’incontro, promosso dall’associazione Altriorizzonti, sabato 12 ottobre, presso la Sala Convegni Miracolo Eucaristico – Chiesa di San Francesco- di Lanciano alle ore 17.00.

La storia è raccolta nel libro Ubuntu scritto dal prof. Francesco Barone, docente dell'Università dell'Aquila, presidente dell'associazione Help senza confini Onlus e portavoce del Premio Nobel per la Pace Denis Mukwege. Il libro ha già avuto importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale e sarà in esposizione alla Fiera internazionale del Libro di Francoforte, dal 16 al 20 ottobre.

Pagine che nascono da un rapporto diretto tra l’autore e le popolazioni di Ruanda, Burundi, Senegal e Repubblica Democratica del Congo, facendo emergere il forte legame degli abitanti con il pensiero filosofico africano e con le tradizioni.

Una descrizione attenta ed essenziale attraverso la quale viene rappresentato anche il ruolo della donna nella vita di tutti i giorni e il paradosso di un continente ricco ma impoverito. Miti, sorrisi e dure realtà si intrecciano in una rappresentazione che può servire a far conoscere alcuni aspetti di una parte del continente ricco di luce. La lettura delle pagine del libro, inoltre, consente di conoscere l'impegno umanitario dell'autore, che conta 61 missioni in Africa.

Nel racconto c’è anche il dolore per aver visto tante vite spezzate, ma appare nitida la speranza e il desiderio di poter assistere un giorno al riscatto di tutti coloro che soffrono.

Inoltre, viene delineato il valore dell'istruzione come risposta concreta all'isolamento di milioni di bambine e bambini.

Questa giornata vuole rappresentare un momento di condivisione e di collaborazione tra le varie associazioni frentane che pur avendo obiettivi apparentemente diversi hanno tutte come scopo unico l’inclusione, soprattutto dei più fragili, senza porre confini.

