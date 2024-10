Scuole, Abruzzo peggiore regione per i piani di evacuazione

Il Dott. Ing. Paolo Provino Presidente di ENBITAL (Ente Nazionale Bilaterale Italiano), chiede l'intervento urgente delle Istituzioni per garantire la sicurezza nelle scuole, tema scottante e di grande attualità sul territorio nazionale ma che vede l'Abruzzo in maglia nera.

Al grido di "Pretendiamo scuole sicure" da parte dell'assemblea del Comitato scuole sicure a L'Aquila, interviene proprio l'Enbital, ente in prima linea per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che lancia un appello urgente alle Istituzioni affinché intervengano immediatamente per risolvere le criticità presenti nelle scuole.

Risulta infatti che in Abruzzo solo il 33% degli edifici scolastici sia in possesso del Dvr, ossia del Documento di valutazione dei rischi, classificando quella abruzzese come la peggiore realtà a livello nazionale anche sul fronte dei piani di evacuazione, ma non è l'unica carenza. Questo pessimo quadro emerge dal nuovo Rapporto sulla sicurezza delle scuole di Cittadinanzattiva, elaborato sulla base dei dati del ministero dell'Istruzione e del Merito riferiti agli anni scolastici 2021-'22 e 2022-'23.

"Negli ultimi tempi - spiega il Presidente Provino - sono emerse numerose segnalazioni relative a carenze sia per quanto riguarda la certificazione che per quanto attiene al rispetto delle norme in materia di sicurezza. Queste situazioni mettono a rischio la salute e l'incolumità di studenti, docenti e personale scolastico, creando un clima di preoccupazione e insicurezza all'interno delle scuole".

"Enbital a questo proposito - prosegue il Presidente - ribadisce l'importanza di garantire ambienti di apprendimento sicuri e salubri, dove tutti possano svolgere le proprie attività in tranquillità. A tal fine, dunque, è fondamentale che le Istituzioni competenti adottino con urgenza le misure necessarie per, in primis effettuare controlli periodici e approfonditi sullo stato degli edifici scolastici. In secondo luogo, preoccuparsi di stanziare in bilancio fondi adeguati per la manutenzione e l'adeguamento degli impianti e il conseguimento delle necessarie certificazioni. Una volta fatti questi passi sarà poi necessario fornire alle istituzioni scolastiche le risorse indispensabili per garantire gli standard, di sicurezza e l'igiene degli ambienti, raggiunti.

"In questo processo insistiamo che vengano coinvolti i lavoratori della scuola nella definizione delle misure di sicurezza e nella loro attuazione attraverso le loro rappresentanze. Enbital - conclude Provino - avendo accumulato in questi anni un notevole know how nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, è disponibile, a collaborare con le Istituzioni per trovare soluzioni concrete e durature a questo problema. Pertanto, chiediamo un impegno concreto da parte di tutti gli attori coinvolti per garantire che le scuole siano luoghi sicuri e accoglienti per tutti".