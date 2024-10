Cooperazione sociale: costituito Osservatorio paritetico regionale su appalti e accreditamenti

È stato costituito l'Osservatorio paritetico regionale su appalti e accreditamenti territoriali, composto da Fp Cgil, Uil Fpl, Uiltucs, altre organizzazioni sindacali e le associazioni della cooperazione sociale operanti in regione Federsolidarietà Confcooperative Abruzzo, Legacoop sociali Abruzzo e Agci Imprese Sociali Abruzzo.

Coordinatrice dell'Osservatorio è Eleonora Pasquini Fp Cgil e vice coordinatore Di Cecco Bruno Federsolidarietà Confcooperative.

Le organizzazioni cooperative e sindacali del comparto dei servizi socio-sanitari, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo si presentano unite a garanzia della corretta applicazione del rinnovato Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) della cooperazione sociale.

L'osservatorio, costituito a livello nazionale e regionale, ha lo scopo di valorizzare il lavoro dei professionisti impiegati nel settore e di realizzare una rete che consenta di strutturare adeguati monitoraggi per la corretta applicazione delle norme sugli appalti e sugli affidamenti alla cooperazione sociale, nonché proporre soluzioni e correttivi. L'osservatorio avrà anche la funzione di sollecitare la pubblica amministrazione, a partire da Regione, distretti sociosanitari e Comuni, nell'attivare tutti i percorsi tecnici, giuridici e finanziari necessari ad adeguare il costo del lavoro negli affidamenti dei servizi.

Fanno parte dell'organo come effettivi per la Fp Cgil Abruzzo Eleonora Pasquini e Pietro Carducci, per la Uil Tucs Abruzzo Ernesto Magnifico, per la Uil Fpl Abruzzo Alfiero Di Giammartino, per Confcooperative Federsolidarietà Abruzzo Bruno Di Cecco e Giuseppe Savini, Legacoop Sociali Abruzzo Gennarino Settevendemie e Luciana Farina e per Agci Imprese Sociali Abruzzo Fabio Travaglini e Fioravante D'Agostino.

Il primo atto dell'osservatorio sarà inviare una nota congiunta agli enti e stazioni appaltanti. La nota mira ad invitare le istituzioni pubbliche al riconoscimento di quanto previsto dal rinnovo del Ccnl nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi tramite gare d'appalto e nell'ambito dei servizi attivati in regime di accreditamento. In questa direzione, in qualità di Osservatorio regionale sugli appalti e accreditamenti composto dalle Organizzazioni di rappresentanza firmatarie del Ccnl, svilupperemo tutte le azioni politiche, di orientamento, informazione e sensibilizzazione affinché tale risultato sia raggiunto a garanzia dell'intero sistema di welfare.

Firmato

Fp Cgil: Eleonora Pasquini Fp Cgil: Pietro Carducci

AGCI Fabio Travaglini AGCI Fioravante D'Agostino

CONFCOOPERATIVE Bruno Di Cecco CONFCOOPERATIVE Giuseppe Savini

Uil Fpl: Alfiero Di Giammartino

Uil Tucs: Effettivo Ernesto Magnifico

LEGACOOP Gennarino Settevendemie LEGACOOP Luciana Farina