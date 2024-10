(H) open day sulla salute mentale: visite e servizi gratuiti negli Ospedali di Lanciano, Vasto e Chieti

Sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche: è l’obiettivo dell’Open day sulla salute mentale promosso per giovedì 10 ottobre dalla Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

In provincia di Chieti l’azienda sanitaria locale partecipa offrendo gratuitamente agli utenti visite psichiatriche, colloqui con lo psicologo e la distribuzione di materiale informativo negli Ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto.



Di seguito gli appuntamenti in programma giovedì 10 ottobre

Ospedale di Chieti



Colloquio telefonico con i medici Andrea Miuli e Luca Persico (quest’ultimo in formazione specialistica)

Orario: 9.00 - 11.00

Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 0871.357192 o E-mail psichiatria.chieti@asl2abruzzo.it

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0871.357989



Visita psichiatrica con i medici Andrea Miuli e Luca Persico (quest’ultimo in formazione specialistica)

Orario: 11.00 - 14.00

Ambulatori 7° livello corpo A

Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 0871.357192 o E-mail psichiatria.chieti@asl2abruzzo.it



Ospedale di Lanciano



Colloquio telefonico con lo psichiatra o con lo psicologo

Orario: 10.00 - 13.00

Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 0872.706622

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0872.706622

Al momento della prenotazione del colloquio telefonico chiedere conferma del numero da chiamare il giorno del colloquio



Ospedale di Vasto



Colloquio in presenza con lo psichiatra o lo psicologo

Orario: 9.00 - 12.00

Centro salute mentale Vasto (in ospedale)

Prenotazione non obbligatoria



Info point, distribuzione materiale

Orario: 9.00 - 12.00

Centro salute mentale Vasto (in ospedale)

Prenotazione non obbligatoria





Fondazione Onda ETS dal 2007 attribuisce il riconoscimento del “Bollino Rosa” agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. In provincia di Chieti due bollini a testa sono stati assegnati agli ospedali di Chieti e Ortona e uno a testa a quelli di Lanciano e Vasto.



«I disturbi psichici - afferma la presidente di Fondazione Onda ETS, Francesca Merzagora - impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone gli ambiti personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e portando spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. Quest’anno la Giornata mondiale della salute mentale è dedicata alla salute mentale all’interno dei posti di lavoro, ambito nel quale Fondazione Onda ETS è già impegnata con il Bollino Health Friendly Company dedicato alle aziende virtuose verso il benessere psico-fisico dei propri dipendenti».



Ulteriori informazioni sui servizi offerti nelle oltre 130 strutture che hanno aderito all’iniziativa, con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it