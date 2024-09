Regione Abruzzo: presa atto accreditamento strutture private

La Giunta regionale d'Abruzzo, riunita ieri in seduta ordinaria, su proposta dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì, ha preso atto dell'accreditamento di una serie di strutture private: Centro Bier di fisioterapia e riabilitazione di Sulmona (L'Aquila), Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) San Vitale di San Salvo (Chieti), Residenza protetta anziani (Raa) di Teramo denominata City Residence, Residenza protetta anziani (Raa) Casa di Sollievo Istituto Figlie di San Camillo di Bucchianico (Chieti) e Centro Riabilitazione Anesis di Avezzano (L'Aquila).

L'esecutivo ha preso atto delle iniziative proposte per la corrente annualità da ciascuna Asl per la costituzione della rete pubblica di strutture per l'assistenza dei pazienti con disturbo dello spettro autistico.

Approvato anche il rapporto annuale 2023, predisposto dal servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli alimenti, sullo stato di attuazione della L.R. n. 47/2013 sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione. Sempre su iniziativa dell'assessore Verì, la Giunta ha rideterminato nella misura del 30% la quota pubblica del fabbisogno di strutture di cui alla DGR n. 816/2017 con conseguente e correlativa ridefinizione del fabbisogno pubblico e il fabbisogno privato autorizzatorio di strutture residenziali e semiresidenziali per la non autosufficienza, la disabilità e la riabilitazione. Disposti interventi in materia farmaceutica ai fini del contenimento della spesa farmaceutica convenzionata e della appropriatezza prescrittiva.

