Volontari in campo per le ricerche di Philippe Pomone con Penelope

Oltre 120 giorni, ormai quattro mesi, sono passati dalla scomparsa di Philippe Pomone.

Mercoledì sera la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto" è tornata ad occuparsi del cittadino francese residente ad Atessa di cui non si hanno più notizie da fine maggio. Una troupe è entrata nell'abitazione insieme alla responsabile regionale, Alessia Natali, e alla responsabile provinciale, Ilena Cutracci dell'associazione Penelope.

L'associazione Penelope nei giorni scorsi ha lanciato un nuovo appello e domenica 29 ha organizzato una battuta di ricerca tra Atessa e Casalbordino.

"Nuovo appello per Philippe Pomone, di lui si son perse le tracce da Atessa e non da Pescara come si credeva inizialmente.

Il giorno 31 maggio un taxi da Pescara lo ha riportato nella sua città.

Che fine ha fatto Philippe? Qualcuno ha notato una bicicletta tipo vecchia Graziella nelle campagne tra contrada Pili ad Atessa e Casalbordino?

OGNI SEGNALAZIONE PUO' ESSERE UTILE ALLE RICERCHE CHE SI TERRANNO DOMENICA 29 SETTEMBRE.

Contattare Penelope Abruzzo al 3475922521".

"Domenica 29 settembre una squadra di circa 20 volontari appartenenti a Penelope Abruzzo, Protezione Civile Ana di Atessa distaccamento di Paglieta, Associazione Madonna dell'Assunta Protezione Civile di Casalbordino, Protezione Civile Val Pescara e A.E.O.P Lanciano si muoverà dall'abitazione di Philippe Pomone per cercarlo nelle campagne tra Pili, Atessa e Casalbordino con la speranza di trovare qualcosa che lo riconduca a lui.

In foto la bici tipo Graziella come quella che utilizzava per gli spostamenti.

Qualcuno l'ha trovata? Qualcuno l'ha caricata come ferro vecchio? E' indispensabile sapere dove.

E' facilmente riconoscibile, non se ne trovano molte in giro.

Aiutiamo i figli di Philippe a trovare il padre!

Segnalazioni anche anonime a Pronto Penelope 3475922521"