"Siate protagonisti attivi nella costruzione di un mondo più giusto e fraterno"

In occasione della Festa dei Giovani, tenutasi a Campobasso il 22 settembre scorso, Papa Francesco ha inviato un toccante messaggio ai giovani della regione ecclesiastica abruzzese-molisana, invitandoli a essere protagonisti attivi nella costruzione di un mondo più giusto e fraterno, testimoniando l’amore che sperimentano nell’incontro col divino Maestro.

Nel suo messaggio (allegato), il Santo Padre ha sottolineato l’importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà, ma di impegnarsi con coraggio e determinazione nella ricerca di un progetto di vita autentico. Ha inoltre incoraggiato i giovani a coltivare la fede in Gesù, fonte di ispirazione e forza per affrontare le sfide del presente.

“Non chiudetevi in voi stessi, non cercate situazioni comode, non lasciatevi paralizzare dalle difficoltà, ma mettetevi sempre in movimento, alla ricerca del progetto che Dio ha su ciascuno”, ha affermato Francesco.

L’appello del Papa è stato accolto con entusiasmo dai giovani presenti all’evento, che si sono mostrati determinati a fare della pace e della giustizia i pilastri della loro vita.

Mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva e delegato CEAM per i Giovani, ha così commentato il messaggio del Papa: “Le parole del Santo Padre sono una forte spinta per tutti i giovani e non solo. In questo momento storico, segnato da tante sfide e incertezze, è fondamentale ritrovare il senso della speranza e dell’impegno. Papa Francesco ci invita a essere protagonisti attivi nella costruzione di un futuro migliore, fatto di solidarietà, giustizia e pace. La Festa dei Giovani è stata un’occasione preziosa per rafforzare questo nostro impegno e per ribadire che la Chiesa è al fianco dei giovani, pronta ad accompagnarli in questo cammino”.

La Festa dei Giovani è stata un’occasione importante per i giovani di ritrovarsi, condividere esperienze e rafforzare il loro senso di comunità. Durante l’evento, si sono svolte diverse attività, tra cui momenti di preghiera, laboratori e testimonianze.

(Dall'Uff. Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana)