Innovazione e sostenibilità: la Asl chiama i grandi nomi della sanità

L’ospedale del futuro, l’innovazione tecnologica, l’assistenza territoriale, la spesa farmaceutica, il ruolo della Farmacia dei servizi: sono i temi di stringente attualità per il mondo della sanità, sui quali la Asl Lanciano Vasto Chieti apre un confronto. “E lo fa mettendo insieme i top players in campo nazionale chiamati a dare un contributo a una discussione che coinvolge tutti, operatori, management e decisori politici”, si legge in una nota.

Lunedì 23 settembre, a partire dalle ore 9.30, l’Auditorium del Rettorato dell’Università “D’Annunzio” ospiterà una giornata di studi su “Innovazione e sostenibilità in sanità”, al quale prenderanno parte anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l’assessore alla Salute Nicoletta Verì, mentre per le conclusioni in serata è atteso il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.

“Questo appuntamento ha una valenza strettamente formativa - tiene a precisare il direttore generale della Asl Thomas Schael - perché la sanità è declinata in nuovi paradigmi con i quali abbiamo il dovere di prendere confidenza. La salute oggi è un sistema complesso, costoso, evoluto, e renderlo sostenibile è un nostro obbligo, per preservarne il carattere di universalità ed equità e garantirne l’accesso alle generazioni future. E per farlo dobbiamo essere informati, consapevoli, coinvolti: la sanità segue orientamenti che si stanno stratificando in una nuova cultura che ridefinisce modalità organizzative e gestionali, restarne fuori significa condannare all’arretratezza i nostri servizi per la salute, che invece esprimono grandi potenzialità. Dobbiamo quindi farne parte, in modo attivo. L’evento è stato accreditato per tutte le professioni sanitarie, perché sostenibilità e innovazione sono aspetti cruciali per il futuro del settore”.