Protezione Civile, volontari dell'associazione "Madonna dell'Assunta" impegnati a Pescara

Ieri pomeriggio alcuni volontari della Protezione civile di Casalbordino sono stati allertati dalla sala operativa Regionale per portare attrezzature: una pompa con spazzole e il modulo antincendio per pulire le strade e aiutare le squadre locali di soccorso operativi già presenti in Pescara.

Purtroppo a causa delle abbondanti piogge delle ore precedenti e degli allagamenti in alcune strade, il Comune di Pescara aveva aperto il Coc “Centro Operativo Comunale”. Ieri pomeriggio sono operativi sul territorio Polizia locale, personale comunale, protezione civile (In funzione anche le idrovore) e squadre di Ambiente. Tutte le forze presenti hanno lavorato per affrontare le situazioni di maggior criticità, interdire le strade impraticabili, mettere in sicurezza i sottopassi e intervenire sui tombini.

Tutte le operazioni sono state seguite dagli assessori Massimiliano Pignoli e Cristian Orta con il vice sindaco Maria Rita Carota. La Polizia Locale ha chiuso ieri le seguenti strade a causa dell'emergenza allagamenti: via Caravaggio (una sola carreggiata da via Bernini in direzione nord), via Celommi (fino al lungomare), piazza della Marina, via Cigno, via Piomba, via Spaventa (da via Chiarini e via D'Avalos) e via dei Peligni (da via Socrate a via dei Sabini). Le pattuglie sono intervenute sulla riviera nord, all'altezza dello stabilimento San Marco, per valutare la chiusura in direzione nord. In tutti questi punti è stato richiesto l'intervento della Protezione Civile, anche con l'uso delle idrovore dove necessario. Altre situazioni di criticità sono in fase di valutazione. Enzo Dossi