Manovra azzardata attira la Guardia di Finanza, arrestata coppia residente in Abruzzo

La Gdf del comando provinciale di Bolzano ha sequestrato quasi 15 chili di cocaina e arrestato un 52enne e una 37enne, entrambi residenti in Abruzzo. L'operazione è stata portata a termine della notte tra venerdì e sabato quando, durante un controllo nei pressi del casello autostradale di Bolzano Sud, i Baschi Verdi hanno notato un'auto con a bordo due persone che, alla vista della pattuglia, ha compiuto una manovra azzardata per spostarsi dalla corsia di uscita dalla barriera verso il centro della carreggiata, nella speranza di approfittare dell'intenso traffico di auto per sottrarsi a un eventuale controllo.

Un tentativo che però si rivelato un boomerang perché i finanzieri hanno raggiunto la vettura facendola accostare a bordo strada. A bordo c'erano una donna italiana e un cittadino albanese, residente in Italia. Gli accertamenti sul conto dell'uomo hanno evidenziato la ricorrenza di precedenti penali per droga. La macchina, poi, è risultata intestata a un terzo soggetto, anch'egli albanese e con precedenti per stupefacenti.

Sul posto è intervenuta anche l'unità cinofila: il cane antidroga ha puntato deciso il portabagagli, all'interno del quale c'erano 15 sacchetti sigillati, nascosti in un pacco da traslochi, contenente poco meno di 15 chili di cocaina. Secondo le stime della direzione centrale per i servizi anti droga, lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 5 milioni di euro. I due, pertanto, sono stati arrestati e portati in carcere a Bolzano.