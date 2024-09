“Accendiamo la speranza per un futuro senza Sla”

Si celebrerà domenica 15 Settembre 2024 la XVII Giornata Nazionale SLA, l’evento che nasce con l’intento di ricordare il primo “sit-in” dei malati di SLA che, nel Settembre del 2006, si riunirono in Piazza Bocca della Verità a Roma per sensibilizzare le massime istituzioni del Paese sui loro problemi, al fine di favorire un’appropriata gestione della malattia e un’adeguata presa in carico.



L’edizione 2024, rubricata “Una luce di speranza per la Ricerca”, prevede l’illuminazione di verde dei monumenti italiani, nella notte tra il 14 ed il 15 Settembre, nell’ambito dell’iniziativa “Coloriamo l’Italia di Verde” sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e dell’A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani.



Il verde è il colore della speranza, della vitalità, della natura scelto appositamente al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia rara che non ha ancora una cura definitiva. Anche l’Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni si unisce all’iniziativa, come segno di vicinanza a chi, ogni giorno, è costretto ad affrontare questa problematica.

L’Amministrazione Comunale di Rocca San Giovanni